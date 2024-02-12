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Spor

Lazio'dan Ryan Kent açıklaması! ''Transferden vazgeçiren neydi bilmiyorum''

Ara transfer döneminde Lazio'ya transferi son anda iptal olan Ryan Kent için açıklama İtalyan ekibinin başkanından geldi. Lazio Başkanı Claudio Lotito, konu hakkında 'Ryan Kent'i transferden vazgeçiren neydi bilmiyorum ve umurumda bile değil.' dedi. İşte detaylar...

12 Şubat 2024 Pazartesi 17:31 - Güncelleme:
Lazio'dan Ryan Kent açıklaması! ''Transferden vazgeçiren neydi bilmiyorum''
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Lazio Başkanı Claudio Lotito, ara transfer döneminde takıma gelmesi son anda iptal olan Fenerbahçeli Ryan Kent ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Lotito, "Ryan Kent'i transferden vazgeçiren neydi bilmiyorum ve umurumda bile değil. Çünkü bu sıfır maliyetli bir fırsattı, bir fazlalıktı. Takviyeye ihtiyacımız yoktu çünkü odaklandığımız ve hala çok şey beklediğimiz bu grubun gücüne inanıyoruz" şeklinde konuştu.

SON ANDA KARAR DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe, ara transfer döneminde İngiliz futbolcunun Lazio'ya transferi için İtalyan ekibiyle anlaşma sağlamıştı. Kent'in Lazio'ya transferi oyuncunun son anda karar değiştirmesinin ardından iptal olmuştu.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 16 maçta süre bulan 27 yaşındaki Ryan Kent 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

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