Lazio Sportif Direktörü Angelo Mariano Fabiani, ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atan Matteo Guendouzi ile ilgili çarpıcı sözlere imza attı.

"BAŞ BELASI"

Fransız futbolcunun ayrılığı ile konuşan Fabiani'nin, Guendouzi için, "Tam bir baş belası." sözleri dikkat çekti.

"SAHADA ORTAYA ÇIKACAK"

Guendouzi'nin ayrılığı ve Fransız futbolcunun yerinin doldurup doldurulmadığına yönelik soruya cevap veren Fabiani, "Guendouzi'nin yeri doldurulmadı mı? Bu bir görüş meselesi. Neler olacağı sahada ortaya çıkacak." dedi.

"İSTEDİĞİNİ YAPIYORDU"

Guendouzi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarına devam eden İtalyan futbol adamı, "Guendouzi ile mükemmel bir ilişkim vardı ama ayrıldıktan bir gün sonra Mario Goretti'nin müridi oldu![Editör Notu: Maria Teresa Goretti, Katolik Kilisesi'nin İtalyan bakire şehidiydi ve kanonlaştırılan en genç azizlerden biriydi.]Lazio'da ise gerçekte o tam bir baş belasıydı; kırmızı kart görüyor, istediğini yapıyordu. Bu objektiflik değil!" diye konuştu.

"BU KARARI VERDİ"

Fabiani son olarak, Guendouzi'nin ayrılma kararını kendisinin verdiğini söyledi. İtalyan futbol insanı, "Guendouzi ayrıldı çünkü bu kararı verdi, bunu istedi. Ben kimseye engel olmuyorum." sözlerini sarf etti.