Lazio'nun 119. kuruluş yıl dönümünde olay
Lazio Kulübünün 119. kuruluş yıl dönümü için taraftarların yaptığı kutlamada çıkan olaylarda 8 polis yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı, 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
İtalya'nın başkenti Roma'nın takımı olan Lazio'nun kuruluşunun 119. yıl dönümü dolayısıyla dün gece yapılan taraftar kutlamasında, olaylar yaşandı.
Laziolu taraftarlar ile polis ekipleri arasında çıkan arbedelerde 8 polisin yaralandığı bildirildi. Olaylar nedeniyle 1 taraftar gözaltına alınırken, 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Roma'nın Liberta Meydanı'nda dün gece toplanan Laziolu taraftarlar, kulübün 119. kuruluş yıl dönümü için kutlama yaptı. Sayıları yaklaşık 2 bin 500 olan Laziolu taraftarlar, güvenlik koridoru oluşturan İtalyan polisine şişe ve yabancı maddeler atmaya başladı ve polis de göz yaşartıcı bomba, tazyikli su ile karşılık verdi.
Roma Savcılığının olaylarla ilgili soruşturma başlattığı açıklandı.
(AA)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.