İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,526
  • 6,3265
  • 227.662
  • 90.990
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Lazio'nun 119. kuruluş yıl dönümünde olay

Lazio Kulübünün 119. kuruluş yıl dönümü için taraftarların yaptığı kutlamada çıkan olaylarda 8 polis yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı, 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İtalya'nın başkenti Roma'nın takımı olan Lazio'nun kuruluşunun 119. yıl dönümü dolayısıyla dün gece yapılan taraftar kutlamasında, olaylar yaşandı.

Laziolu taraftarlar ile polis ekipleri arasında çıkan arbedelerde 8 polisin yaralandığı bildirildi. Olaylar nedeniyle 1 taraftar gözaltına alınırken, 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Roma'nın Liberta Meydanı'nda dün gece toplanan Laziolu taraftarlar, kulübün 119. kuruluş yıl dönümü için kutlama yaptı. Sayıları yaklaşık 2 bin 500 olan Laziolu taraftarlar, güvenlik koridoru oluşturan İtalyan polisine şişe ve yabancı maddeler atmaya başladı ve polis de göz yaşartıcı bomba, tazyikli su ile karşılık verdi.

Roma Savcılığının olaylarla ilgili soruşturma başlattığı açıklandı.

(AA)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Apple, yeni iPhone'lar için üretim planını yüzde 10 azalttı

Apple, yeni iPhone'lar için üretim planını yüzde 10 azalttı

'İstanbul'u 2023'e hazırlamak için hazırlıklarımız tamam'

'İstanbul'u 2023'e hazırlamak için hazırlıklarımız tamam'

Endonezya 17 helikopter alımı için sözleşme imzaladı

Endonezya 17 helikopter alımı için sözleşme imzaladı

Afrika kıtası tek bir pasaport kullanacak

Afrika kıtası tek bir pasaport kullanacak

Başkan Erdoğan: Artık sonunuz geldi

Başkan Erdoğan: Artık sonunuz geldi

Uçan taksiler 2020'de göklerde

Uçan taksiler 2020'de göklerde

Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın INTERPOL listesinde

Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın INTERPOL listesinde

Hiper hızlı 'füze ve İHA avcısı' 20 kez ateşlendi

Hiper hızlı 'füze ve İHA avcısı' 20 kez ateşlendi
 

POPÜLER HABERLER

Palu ailesine baskın! Canlı yayında izlediler

Palu ailesine baskın! Canlı yayında izlediler

Galapagos'un Santiago Adası, Darwin'den beri ilk kez iguana gördü

Galapagos'un Santiago Adası, Darwin'den beri ilk kez iguana gördü

Avrupa'nın en değerli futbolcuları belli oldu!

Avrupa'nın en değerli futbolcuları belli oldu!

ABD'nin yeni hiper hızdaki mühimmatı füze savunma maliyetini düşürecek

ABD'nin yeni hiper hızdaki mühimmatı füze savunma maliyetini düşürecek

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA