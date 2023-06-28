Lazio'nun gözü Türkiye'de! Süper Lig devlerinin en iyileri için devrede

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, yaz transfer döneminde gözünü Türkiye'ye çevirdi.

Yeni sezonda kadrosuna orta saha takviyesi yapmak isteyen Maurizio Sarri'nin listesinde ise Galatasaray'dan Lucas Torreira ve Beşiktaş'tan Gedson Fernandes yer alıyor.

Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, Lazio'nun Torreira için teklifinin 12 milyon euro olduğunu açıklamıştı. Lazio ile masaya oturan Bentancur, cuma günü ise Galatasaray yönetimi ile durum değerlendirmesi yapacak ve transfer konusu masaya yatırılacak.

Öte yandan İtalyan basını, Lazio'nun listesindeki diğer adayların Napoli'den Piotr Zielanski ve Sassuolo'dan Domenico Berardi.