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Spor

Lazio'nun hedefi Robin Gosens

İtalyan ekibi Lazio, Union Berlin forması giyen 29 yaşındaki oyuncu Robin Gosens'i kadrosuna katmak istiyor.

19 Mayıs 2024 Pazar 17:03 - Güncelleme:
Lazio'nun hedefi Robin Gosens
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Igor Tudor'la başarılı bir ivme yakalayan Lazio, gelecek sezonun çalışmalarına başladı.

Sky DE'de yer alan habere göre; Lazio, Union Berlin forması giyen Robin Gosens'i transfer etmek istiyor.

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Yaz transfer döneminde 29 yaşındaki oyuncunun Alman ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, henüz hiçbir kulüple anlaşma sağlanmadığı ifade edildi.

Lazio'nun kısa süre içinde Robin Gosens için Union Berlin'in kapısını çalacağı aktarıldı.

Inter'den 13 milyon euro bonservisle transfer edilen Alman sol kanat, bu sezon 37 maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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