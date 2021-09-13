13 Eylül 2021 Pazartesi 16:18 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 16:18

Serie A'nın 3. haftasında dün akşam oynadığı maçta deplasmanda Milan'a 2-0 yenilen Lazio'da moraller bozuk. İtalyan basınında çıkan haberlere göre; teknik direktör Sarri, Avrupa Ligi'ni hafife almıyor ama İtalyan teknik adamın E Grubu'nda Galatasaray ile perşembe günü oynanacak maçta ilk 11'de değişikliğe gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray karşısında 39 yaşındaki Pepe Reina'nın yerine Arnavut file bekçisi Thomas Strakosha'nın kaleyi koruması bekleniyor.

Savunmada ise bu sezon henüz forma şansı bulamayan 34 yaşındaki Rumen stoper Stefan Radu'nun oynaması ihtimaller dahilinde.

Milan maçının ikinci yarısında oyuna girerek ilk kez Lazio forması giyen yeni transferler Toma Basic ve Mattia Zaccagni'nin de 11'de görev alması sürpriz olmayacak. Orta saha oyuncuları Basic ve Zaccagni; Milano takımına karşı Milinkovic Savic ve Felipe Anderson'un yerine oyuna dahil olmuşlardı.

Lazio'nun sağ bekinde ise Adam Marusic'in yerine Manuel Lazzari'nin forma giymesi bekleniyor.

Maurizio Sarri, Galatasaray maçının kadrosuyla ilgili son kararını yarın ve çarşamba günü yapılacak antrenmanlardan sonra verecek.