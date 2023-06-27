İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2023 Salı / 9 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0268
  • EURO
    28,5368
  • ALTIN
    1612.39
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lazio'nun Torreira için hazırladığı teklif ortaya çıktı
Spor

Lazio'nun Torreira için hazırladığı teklif ortaya çıktı

Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, Lazio'nun oyuncusu için teklifinin 12 milyon euro olduğunu açıkladı.

27 Haziran 2023 Salı 14:46 - Güncelleme:
Lazio'nun Torreira için hazırladığı teklif ortaya çıktı
ABONE OL

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile ilgili olarak menajerinden flaş bir transfer açıklaması geldi.

Daha önce Lazio'nun 27 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusuyla ilgilendiğini açıklayan menajer Pablo Bentancur, bu kez İtalyan ekibinin teklifini duyurdu.

"GALATASARAY'DA MUTLU AMA..."

Pablo Bentancur, gazeteci Ayhan Şensoy'a yaptığı açıklamada "Lucas Torreira Galatasaray'da mutlu. Ancak her zaman İtalya Ligi'ne ilgi duymuştur. Şartlar uygun olursa Lazio'ya gidebilir." dedi.

"LAZIO'NUN TEKLİFİ 12 MİLYON EURO"

Açıklamalarına devam eden menajer Bentancur "Cuma günü Galatasaray yönetimiyle görüşeceğim. Lazio'nun teklifi 12 Milyon Euro." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ...

Lazio'nun bu teklifine rağmen Galatasaray'ın ayrılık için 16-17 milyon euroluk bir beklentisi bulunuyor. 34 maçta forma giyen Lucas Torreira için sarı-kırmızılı yönetimin ilk gelen teklifi kabul etmesi beklenmiyor.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Öte yandan Galatasaray'ın 6 Milyon euro karşılığında Arsenal'den transfer ettiği Lucas Torreira'nın 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.