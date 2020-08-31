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Spor

Lazio'nun yeni Muriç teklifi: 19 milyon euro

Fenerbahçe ile Lazio arasında uzun süredir devam eden Vedat Muriç görüşmeleri, Fiorentina'nın araya girmesiyle yeniden hız kazandı. Sarı lacivertliler, isteğini 22 milyon euro olarak güncellerken, Lazio ise 19 milyon euroya çıktı.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:51 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:51
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Lazio ile Fenerbahçe arasında uzun süredir devam eden Vedat Muriç görüşmeleriyle ilgili son iddialar geldi.

Sky Sport Italia'dan Manuele Baiocchini'nin iddiasına göre; Fiorentina'nın da devreye girmesiyle birlikte Lazio, bu transfere son noktayı koymak için daha fazla acele etmeye başladı. Lazio cephesi, Muriç için Fenerbahçe'ye peşin 19 milyon euro önerdi. Fenerbahçe cephesi ise Lazio'dan 22 milyon euro istedi.

Vedat Muriç'in ise Lazio ile anlaştığı ve Fenerbahçe'nin de anlaşması sonrası Roma'ya gideceği ve Lazio'ya 5 yıllık imza atacağı belirtildi.

Öte yandan, Rizespor'dan 3.5 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer olan Muriç'in transfer karının yüzde 15'i Karadeniz ekibine transfer olacak.

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