Lazio'ya tur için beraberlik yetti

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Lazio, Cluj deplasmanına konuk oldu.
Constantin Radulescu Stadyumu'ndaki maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma golsüz berabere tamamlandı.
İlk maçı sahasında 1-0'lık skorla kazanan Lazio, turu geçen taraf oldu.
UEFA Konferans Ligi'nde Lazio dışında 20.45 seansında Anderlecht, Sheriff ve AEK Larnaca da son 16'ya kaldı.
İşte sonuçlar:
Dnipro-1 (Ukrayna) - Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): (0-1), 0-0
Partizan (Sırbistan)- Sheriff (Moldova): (1-0), 1-3
Anderlecht (Belçika) - Ludogorets (Bulgaristan): (0-1), 2-1 (Anderlecht, penaltı atışlarında 3-0 üstünlük sağladı)