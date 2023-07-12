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Spor

Le Havre, Daler Kuzyaev'i kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın listesindeki Daler Kuzyaev, Fransa Ligue 1 ekibi Le Havre'ye transfer oldu.

12 Temmuz 2023 Çarşamba 10:58 - Güncelleme:
Le Havre, Daler Kuzyaev'i kadrosuna kattı
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Beşiktaş'ın orta saha transferi kapsamında gündemine aldığı Rus oyuncu Daler Kuzyaev'in yeni adresi belli oldu.

Bu sezon Ligue 1'e yükselen Fransız ekibi Le Havre, Daler Kuzyaev ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ'IN LİSTESİNDEYDİ

Uzun zamandır orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Daler Kuzyaev transferini bitirmek için çaba sarf ediyordu. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da Kuzyaev ile ilgilendiklerini açıklamıştı.

DALER KUZYAEV KİMDİR?

30 yaşındaki orta saha oyuncusunun Zenit ile olan sözleşmesi sona ermiş ve bonservisi elinde bulunuyordu. Kariyeri boyunca 306 resmi maça çıkan Kuzyaev, bu maçlarda 24 gol 34 asist kaydetti.

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