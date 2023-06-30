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Spor

Leandro Paredes Galatasaray'da! İtalyanlar resmen duyuruldu

İtalya Serie A'nın yayıncılarından olan DAZN İtalya, Leandro Paredes'in Galatasaray'a imza atacağını duyurdu. İmzanın 3 yıllık olacağı vurgulanırken, Leandro Paredes'in kazanacağı maaşa dair bir detay belirtilmedi. İşte detaylar...

30 Haziran 2023 Cuma 17:07 - Güncelleme:
Leandro Paredes Galatasaray'da! İtalyanlar resmen duyuruldu
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Galatasaray'ın Leandro Paredes için Paris Saint-Germain'e ise 3.8 milyon euro bonservis ödeyeceği yazıldı.

LEANDRO PAREDES İÇİN ARTIK RESMİYET BEKLENİYOR

Son anda başka bir aksilik çıkmazsa transferin resmiyete kavuşması bekleniyor. Paredes'in vatandaşı ve eski takım arkadaşı Icardi'yle de sık sık Galatasaray hakkında sohbet ettiği öğrenildi.

CAMİADA HEYECAN YARATTI

Paredes'ten sıcağı sıcağına bir Galatasaray mesajının gelmesi, sarı-kırmızılı camiada heyecan yarattı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, dijital bir platformdaki canlı yayında kendisine gelen soruları cevaplarken, "Bugüne kadar oynadığın en gürültülü ve coşkulu stat hangisiydi?" şeklindeki soruya, "Galatasaray" cevabını verdi.

Paredes'in bu yanıtı, Galatasaraylı taraftarlara bir mesaj olarak değerlendirildi.

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