Leandro Paredes transferinde sürpriz gelişme! Herkes ters köşe oldu

Mauro Icardi'nin bonservisi için geri sayıma geçen Galatasaray'da Leandro Paredes için de hareketli günler yaşanıyor. Fransız basınının haberine göre Leandro Paredes transferinde yeni bir gelişme gerçekleşti.

LEANDRO PAREDES SÜRE İSTEDİ

Habere göre; Arjantinli oyuncu Leandro Paredes, Galatasaray'dan 1 hafta süre istedi.

G.SARAY - PSG ANLAŞTI

L'Equipe'de yer alan habere göre; Galatasaray ve Paris Saint Germain, Leandro Paredes transferi için 6 milyon euro karşılığında anlaştı.

EN İYİ TEKLİF G.SARAY'IN

Lazio ve Roma'nın da ilgilendiği Leandro Paredes'e en iyi teklif Galatasaray tarafından yapıldı.

SON TEKLİF 3 YILLIK

Sarı kırmılı takım, 29 yaşındaki oyuncuya son olarak yıllık 2,5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklif etti.

LEANDRO PAREDES KİMDİR?

Leandro Peredes, 29 Haziran 1994 yılında San Justo, Arjantin'de dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine 2010 yılında Boca Juniors kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Chievo, Roma, Empoli, Zenit Saint Petersburg ve Paris Saint-Germain kulüplerinde oynadı. 180 cm boyundaki yıldız isim orta sahada görev alıyor.