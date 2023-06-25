Leandro Paredes'ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak açıklama! Kararını verdi

Galatasaray'ın yeni sezon için kadrosunda görmek istediği isimlerden olan Juventus'un Arjantinli futbolcusu Leandro Paredes, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu Leandro Paredes Avrupa'da kalmak istediğini söyledi.

LEANDRO PARADES: GERİ DÖNMÜYORUM



Arjantinli yıldız isim Leandro Paredes "28 yaşındayım ve gencim henüz Boca Juniors'a geri dönmeyi düşünmüyorum. Avrupa'da devam etmek istiyorum, bu konuyu ailem ve arkadaşlarım ile de görüştüm, bana devam etmemi ve eğlenmemi söylediler." şeklinde konuştu.

GALATASARAY İLGİLENİYOR

Süper Lig devi Galatasaray'ın da oyuncu ile ilgilendiği bilinirken sarı-kırmızılıların başkanvekili Erden Timur, katıldığı bir televizyon programında Leandro Parades hakkında sorulan soruları yanıtsız bırakmıştı. Bu durum taraftarlar arasında Galatasaray'ın Leandro Parades ile ilgilendiği yorumlarına sebep olmuştu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon İtalya Serie A takımlarından Juventus ile tüm kulvarlarda 39 kez forma giyen yıldız orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.