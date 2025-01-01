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Spor

LeBron: 47 yaşına kadar oynayabilirim ama...

NBA efsanelerinden LeBron James, hakkındaki emeklilik söylentilerine açıklık getirdi. LeBron, 47 yaşına kadar oynayabileceğini ancak bunu yapmayacağını açıkladı.

Haber Merkezi1 Ocak 2025 Çarşamba 10:31 - Güncelleme:
LeBron: 47 yaşına kadar oynayabilirim ama...
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NBA tarihinin en önemli oyuncularından biri olarak görülen "Kral" lakaplı LeBron James, geçtiğimiz günlerde 40 yaşına girdi.

2003 yılından bu yana etkili performansını sürdüren "Kral", emeklilik planlarıyla ilgili konuştu.

Medya mensuplarına açıklamalarda bulunan LeBron James, fiziksel olarak 7 yıl daha basketbol oynayabilecek seviyede olduğunu söyledi. Ancak yıldız isim, bu süreden çok daha yakın bir zamanda emeklilik planladığını açıkladı.

James açıklamalarında, "Eğer gerçekten istersem 5 ile 7 yıl daha üst seviyede oynayabilirim. Ama bunu yapmayacağım...Tabii ki basketbolu özleyeceğim ama geriye döneceğimi sanmıyorum" şeklinde konuştu.

"Kral" açıklamasında kariyerini Los Angeles Lakers'da bitirmek istediğini de söyledi.

İSTATİSTİKLERİ ÇAYLAK SEZONUNU HATIRLATTI

Lebron James, bu sezon 23.5 sayı, 7.9 ribaund ve 9 asist ortalamaları yakaladı.

James yakaladığı bu istatistiklerle çaylak sezonundan bu yana en düşük sayı ortalamasında kaldığı sezonu geçiriyor.

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