LeBron James 3-4 hafta parkelerden uzak kalacak

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, sağ tarafında yaşadığı siyatik sorunu nedeniyle en az üç ila dört hafta sahalardan uzak kalacak.

Takım tarafından yapılan resmi açıklamada, yıldız oyuncunun durumu doğrulandı.

James, hazırlık döneminde henüz hiçbir maça çıkmamış ve kampın ilk antrenmanını da "kalça bölgesinde sinir tahrişi" sebebiyle kaçırmıştı. Bu bilgiyi, Lakers başantrenörü JJ Redick paylaşmıştı.

Dört kez NBA Finalleri'nin En Değerli Oyuncusu (Finals MVP) seçilen James, açıklanan süreye göre en az beş normal sezon maçını kaçıracak.

Redick, sakatlık açıklamasından kısa süre önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Elimizdeki kartlarla oynamak zorundayız. Bu bir talihsizlik, ama gerçek bu. Kimse LeBron ile zaman geçirme şansı bulamadı," ifadelerini kullandı. "Bu yalnızca (yeni pivot Deandre Ayton) için değil, herkes için geçerli. LeBron şu ana kadar takımla birlikte sahaya çıkmadı, ama durum bu."

NBA'deki rekor 23. sezonuna girmeye hazırlanan LeBron James, son yıllarda genel olarak sağlıklı bir performans sergiledi ve son iki sezonda da en az 70 maçta forma giydi.

James, geçen sezonu 24,4 sayı, 8,2 asist, 7,8 ribaund ve 1 top çalma ortalamalarıyla tamamlamıştı. Ayrıca kariyerinin 21. kez All-Star seçilmesinin yanı sıra All-NBA İkinci Takımı'na da girmeyi başarmıştı.

James, 2025–26 sezonu için 52,6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmış durumda ve önümüzdeki yaz serbest oyuncu statüsüne geçecek.