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Spor

LeBron James 40 sayıyla maça damga vurdu

Los Angeles Lakers, Portland Trail Blazers'ı 110-102'lik skorla mağlup etti. Lakers'ta LeBron James, karşılaşmayı 40 sayı ile tamamlayarak takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Haber Merkezi21 Şubat 2025 Cuma 09:49 - Güncelleme:
LeBron James 40 sayıyla maça damga vurdu
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Los Angeles Lakers, LeBron James'in 40 sayı attığı karşılaşmada Portland Trail Blazers'ı 110-102 mağlup etti.

Austin Reaves'in 32 sayı ve 7 asistle takımın diğer tek çift hanelere ulaşan oyuncusu olduğu Lakers, baldırındaki gerginliğin iyileşme sürecinde yer alan Luka Doncic'ten ise yoksundu.

Deni Avdija, Portland'a 28 sayıyla liderlik etti. Toumani Camara 19 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle oynarken, Scoot Henderson maçı 12 sayı ve 5 asistle tamamladı.

Lakers, Cumartesi gecesi Denver Nuggets'ı ziyaret edecek. Blazers ise aynı gece Charlotte Hornets'ı ağırlyacak.

Gecenin diğer sonuçları:

Grizzlies 113-127 Pacers

Celtics 124-104 76ers

Magic 114-108 Hawks

Cavaliers 110-97 Nets

Bulls 111-113 Knicks

Clippers 110-116 Bucks

Hornets 115-129 Nuggets

Suns 109-120 Spurs

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