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Spor

LeBron James: Alperen harika bir pasör ve değerli bir genç yetenek

NBA efsanesi LeBron James, Houston Rocktes forması giyen milli yıldız Alperen Şengün'ü öve öve bitiremedi. Alperen Şengün'ün performansından övgü ile bahseden oyuncu 'Topla ilişkisi çok iyi, saha görüşü üst düzey ve harika bir pasör. Bence çok değerli bir genç yetenek.' dedi.

20 Kasım 2023 Pazartesi 12:19 - Güncelleme:
LeBron James: Alperen harika bir pasör ve değerli bir genç yetenek
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Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Houston Rockets'ta forma giyen temsilcimiz Alperen Şengün için övgü dolu açıklamalarda bulundu.

LeBron, ekibi Lakers'ın geride bıraktığımız gece Rockets'a karşı 105-104 galip geldiği karşılaşmada 23 sayı 10 ribaund ve 5 asist kaydeden Alperen'e övgüler yağdırdı.

Lakers yıldızı, Alperen için şu açıklamaları yaptı:

"Alperen Şengün her geçen maç daha da rahat oynuyor, takımı ona güveniyor. O çok değerli bir oyuncu, özellikle alçak postta çok etkili. Topla ilişkisi çok iyi, saha görüşü üst düzey ve harika bir pasör. Bence çok değerli bir genç yetenek."

Karşılaşmanın son saniyeleri büyük çekişmeye sahne olmuş, bitime 4 saniye kala Rockets, Alperen'in basketiyle skoru 104-104'e getirmişti.

İki saniye sonra faul çizgisine gelen ve atışlardan birini sayıya çeviren LeBron James, takımına galibiyeti getirmeyi başarmıştı.

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