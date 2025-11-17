İSTANBUL 20°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2025 Pazartesi / 27 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3381
  • EURO
    49,158
  • ALTIN
    5556.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

LeBron James antrenmanlara başlayacak

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, G-League'den yeniden Lakers'a çağrıldı ve bugün tam katılımlı antrenmanlara başlayacak.

HABER MERKEZİ17 Kasım 2025 Pazartesi 12:40 - Güncelleme:
LeBron James antrenmanlara başlayacak
ABONE OL

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, James'in NBA G League takımı South Bay Lakers'tan geri çağrıldığı ve pazartesi günü yapılacak Los Angeles Lakers antrenmanına tam olarak katılacağı belirtildi.

40 yaşındaki süperstar, sezon öncesi kampın başından beri kendisini sahalardan uzak tutan siyatik siniri kaynaklı sakatlık ile mücadele ediyordu.

G League'de geçirdiği süre boyunca James, çok sayıda antrenman ve 5'e 5 çalışmalar yaparak tam dönüşe adım adım yaklaştı.

James, cuma günü Instagram hesabından imza ayakkabısını ve kum saati emojisinin yer aldığı bir hikâye paylaşarak geri dönüşünün yakın olduğunun sinyalini vermişti.

James parkelere döndüğünde, NBA tarihinde 23 sezonda oynayan ilk oyuncu olacak.

Lakers, yıldız oyuncusundan yoksun olmasına rağmen 2025-26 sezonuna 10 galibiyet – 4 mağlubiyetlik güçlü bir başlangıç yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Feci kazalar kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.