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Spor

LeBron James, Austin Reaves'a övgüler dizdi

Los Angles Lakers'ın süperstarı LeBron James, play-off serisi ilk maçında Austin Reaves'ın gösterdiği performans için övgüde bulundu. ABD'li süperstar, Austin Reaves'in Lakers'a uyacağını 'ilk antrenmandan anladığını' söyledi.

17 Nisan 2023 Pazartesi 12:08 - Güncelleme:
LeBron James, Austin Reaves'a övgüler dizdi
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Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, geçtiğimiz gece Memphis Grizzlies'e karşı 23 sayılık performansıyla göz dolduran Austin Reaves'in Lakers'a uyacağını "ilk antrenmandan anladığını" söyledi.

Lakers'ın önceki gece Grizzlies'e karşı playoff serisinin 1. maçında aldığı 128-112'lik gaibiyette LeBron 21 sayı, 11 ribaund ve 5 asistle oynasa da, öne çıkan oyuncu %61 şut isabetiyle 23 sayı bulan ve son çeyrekte 9-0'lık bir seriye öncülük eden Reaves olmuştu.

LeBron, karşılaşmadan sonra basın toplantısında Reaves'in etkileyiciydi performansına şu şekilde övgüler yağdırdı:

"İlk antrenmandan, uzun süre çift yönlü kontratta kalmayacağını anlamıştım. Müthiş basketbol IQ'suna sahip oyuncuları tanıyacak kadar uzun süredir bu ligdeyim ve oyunuma uyan oyuncu tiplerini de biliyorum. Austin'in de bu şekilde olacağını sezmiştim."

Lakers kariyerine iki yönlü bir sözleşme ile başlamış olan Reaves, sonunda tam bir NBA sözleşmesi verilmeden önce yaz liginde kendini kanıtlamak durumunda kalmıştı.

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