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Spor

LeBron James: Basketbolda ilham kaynağım Michael Jordan

NBA ekibi Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James kariyerinde ilham kaynağı olan ismi açıkladı.

HABER MERKEZİ25 Haziran 2025 Çarşamba 16:12 - Güncelleme:
LeBron James: Basketbolda ilham kaynağım Michael Jordan
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Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, kariyerinde kendisine en çok ilham veren ismin NBA ikonu Michael Jordan olduğunu açıkladı.

Mind The Game podcast'inin son bölümünde konuşan James, basketbol idolü sorusuna şöyle yanıt verdi:

"İlham kaynağından bahsediyorsak, benim için Michael Jordan'dan daha ilham verici biri yoktu."

Athlon Sports'tan Ashish Mathur'un aktardığına göre James, Jordan'ın oyun tarzıyla kendi stilinin iyi bir uyum sağlayabileceğini de belirtti:

"MJ tam anlamıyla bir skorerdi. Tamamen skor üretme zihniyetine sahipti."

James, sosyal medyada bu açıklamanın yaratabileceği tepkilere karşı da hazırdı:

"Biliyorum, MJ'i seçemem çünkü sosyal medyanın nasıl işlediğini biliyorum. Hemen 'Aaa, Michael Jordan'la da mı oynamak istiyorsun? Herkesle oynadın zaten!' dersiniz. Sakin olun millet, soruyu ben sormadım, sadece cevapladım."

2024–25 sezonunda da rekorlarına yenilerini ekleyen 40 yaşındaki James, NBA tarihinde 30 sayı barajını en fazla geçen oyuncu oldu ve Dirk Nowitzki ile Scottie Pippen gibi birçok efsaneyi farklı istatistik kategorilerinde geride bıraktı.

Ayrıca, 40 yaş ve 38 günlükken 40 sayı atarak NBA tarihinde bunu başaran en yaşlı oyuncu unvanını kazandı. Sezonu hem normal sezonda hem playoff'larda toplam 50.000 kariyer sayısı barajını aşarak tamamladı. Tüm zamanların en çok maça çıkan oyuncuları arasında da Robert Parish'in ardından ikinci sıraya yükseldi.

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