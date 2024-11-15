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Spor

LeBron James basketbolu bırakacağı tarihi duyurdu

Los Angeles Lakers forması giyen 40 yaşındaki efsane NBA oyuncusu LeBron James emekli olacağı tarihi duyurdu.

15 Kasım 2024 Cuma 16:39 - Güncelleme:
LeBron James basketbolu bırakacağı tarihi duyurdu
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40 yaşına girmesine 1.5 ay kalan LeBron James'in kariyerini ne zaman noktalayacağı tartışma konusu olmaya devam ediyor. James'in, 17 yaşındaki en küçük oğlu Bryce ile birlikte oynayabilmek için iki sene daha parkelerde yer alabileceği ileri sürüldü.

KÜÇÜK OĞLU İÇİN İKİ YIL DAHA DEVAM EDEBİLİR

ESPN'den Shams Charania, konuyla ilgili olarak yaptığı yorumda "Benim düşüncem, gelecek sezonun NBA'deki son sezonu olabileceği yönünde. 2026'da veya 2027'de bir sezon daha oynayabilir mi? Muhtemelen. En küçük oğlu Bryce James, belki onu bir veya iki yıl daha sahada tutabilir." ifadelerini kullandı.

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