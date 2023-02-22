LeBron James: Hayatımın en önemli 23 maçı

NBA All-Star'da Giannis Antetokounmpo ile birlikte takım kaptanlarından biri olan LeBron James, sezonun kalan bölümünde oynanacak 23 maçın çok önemli olduğunu belirtti.

Yıldız oyuncu tekrar play-off dışında kalmak istemediklerini belirtirken, "Bu 23 maç, hayatımın en önemli maçları. Umarım takım arkadaşlarım da All-Star arasının ardından zihinsel olarak hazır dönerler. Kalan 23 maçta her şekilde hazır olacağımı sahada göstereceğim." dedi

ALL-STAR'DA SAKATLIK YAŞADI



Öte yandan LeBron James, All-Star maçının ilk yarısında sağ elinden bir sakatlık yaşadı.

Blok yapmak istediği sırada elini çembere çarpan James'in maçın ikinci yarısında forma giymeyeceği açıklanmıştı.

YENİ İSİMLER TAKIMA KATILDI



NBA'de takasın son gününde eski oyuncusu D'Angelo Russell'ı kadrosuna katan Lakers, Russell Westbrook'u 3 takımın yer aldığı takasla Utah Jazz'a göndermişti.

Lakers ayrıca Mo Bamba, Rui Hachimura, Jarred Vanderbilt ve Malik Beasley'i kadrosuna katmıştı.

PLAY-OFF YARIŞI DEVAM EDİYOR



Batı Konferansı'nda 13. sırada yer alan Los Angeles Lakers'ın play-off yarışı sürüyor. Bu sezon oynadığı 59 maçta 27 galibiyet elde eden Lakers, 32 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Konferanslarında ilk 6 sırada yer alan takımlar, play-off'a katılmaya hak kazanacak. 7,8,9 ve 10. sıradaki takımlar ise play-off'a kalabilmek için play-in'de oynayacak.