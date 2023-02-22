İSTANBUL 16°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2023 Çarşamba / 2 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8748
  • EURO
    20,1178
  • ALTIN
    1113.4
  • BIST100
    5149.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • LeBron James: Hayatımın en önemli 23 maçı
Spor

LeBron James: Hayatımın en önemli 23 maçı

NBA All-Star'da forma giyen yıldız oyuncu LeBron James, sezonun geri kalan maçlarının çok önemli olduğunu söyledi.

22 Şubat 2023 Çarşamba 00:49 - Güncelleme:
LeBron James: Hayatımın en önemli 23 maçı
ABONE OL

NBA All-Star'da Giannis Antetokounmpo ile birlikte takım kaptanlarından biri olan LeBron James, sezonun kalan bölümünde oynanacak 23 maçın çok önemli olduğunu belirtti.

Yıldız oyuncu tekrar play-off dışında kalmak istemediklerini belirtirken, "Bu 23 maç, hayatımın en önemli maçları. Umarım takım arkadaşlarım da All-Star arasının ardından zihinsel olarak hazır dönerler. Kalan 23 maçta her şekilde hazır olacağımı sahada göstereceğim." dedi

ALL-STAR'DA SAKATLIK YAŞADI

Öte yandan LeBron James, All-Star maçının ilk yarısında sağ elinden bir sakatlık yaşadı.

Blok yapmak istediği sırada elini çembere çarpan James'in maçın ikinci yarısında forma giymeyeceği açıklanmıştı.

YENİ İSİMLER TAKIMA KATILDI

NBA'de takasın son gününde eski oyuncusu D'Angelo Russell'ı kadrosuna katan Lakers, Russell Westbrook'u 3 takımın yer aldığı takasla Utah Jazz'a göndermişti.

Lakers ayrıca Mo Bamba, Rui Hachimura, Jarred Vanderbilt ve Malik Beasley'i kadrosuna katmıştı.

PLAY-OFF YARIŞI DEVAM EDİYOR

Batı Konferansı'nda 13. sırada yer alan Los Angeles Lakers'ın play-off yarışı sürüyor. Bu sezon oynadığı 59 maçta 27 galibiyet elde eden Lakers, 32 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Konferanslarında ilk 6 sırada yer alan takımlar, play-off'a katılmaya hak kazanacak. 7,8,9 ve 10. sıradaki takımlar ise play-off'a kalabilmek için play-in'de oynayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.