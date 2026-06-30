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Spor

Lebron James için Golden State Warriors iddiası

NBA'in yıldızlarından Lebron James, Los Angeles Lakers ile yeni sözleşme imzalamadı. Farklı bir takımda forma giyebileceği konuşulan yıldız oyuncu için Golden State Warriors'ın bütçesinin ödeme yapmaya uygun durumda.

HABER MERKEZİ30 Haziran 2026 Salı 11:58 - Güncelleme:
Lebron James için Golden State Warriors iddiası
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NBA'de 24'üncü sezonunu oynamaya hazırlanan Lebron James'in yeni sezondaki adresi henüz belli olmadı. Los Angeles Lakers, Lebron James ile henüz sözleşme imzalamadı.

Bu da kral lakaplı yıldızın yeni sezonda farklı bir takımda forma giyebileceği haberlerini ortaya çıkardı.

Miami Heat, Lebron James'in en büyük talibi olarak görülürken, Golden State Warriors'da artık James'i kadrosuna katmaya hazır.

Draymond Green'in sözleşmesindeki opsiyon hakkını kullanmaması ile Warriors'ın bütçesinde James'e istediği ödemeyi yapmak için alan açıldı.

Öte yandan Warriors'ın James'in Lakers'tan eski takım arkadaşı Anthony Davis'i de kadrosuna katacağı belirtildi.

James'in de ailesine ve evine yakın olması sebebi ile California takımı olan Warriors'a sıcak baktığı belirtiliyor.

Ayrıca olimpiyatlarda yakın arkadaşlık kurduğu Stephen Curry faktörü de böyle bir transferde önemli bir etken olacak.

Lebron James'in bu sezon için 35 milyon dolar bandından bir talebi olduğu belirtiliyor.

Lakers'ın ise James'e kontrat teklif etmesi durumunda dahi 15 milyon dolarla masaya geleceği iddia edildi.

Öte yandan NBA'de sezonun önemli takaslarından bir gerçekleşti.

İki kez all star olan Ja Morant, Memphis Grizzlies'ten Portland Trail Blazers'a transfer oldu.

NBA'in en atletik gardlarından biri olan Morant, kariyeri boyunca 22, 4 sayı gibi yüksek bir ortalama ile oynuyor.

Ancak yıldız oyuncu, sakatlıklardan dolayı son 3 sezonda toplam 79 maçta forma giyebildi.

Öte yandan iki kez all star olan Ja Morant, Portland Trail Blazers'a takas oldu.

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