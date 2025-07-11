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Spor

LeBron James için veda sezonu mu? Lakers'tan çarpıcı plan

ESPN'den Brian Windhorst'e göre Los Angeles Lakers, LeBron James'in takımda geçireceği son sezon için hazırlık yapıyor. Yazı Ohio'da geçiren yıldızın Cleveland Cavaliers'a dönüşü konuşulsa da, maaş sınırları nedeniyle bu senaryo düşük ihtimal olarak görülüyor.

Haber Merkezi11 Temmuz 2025 Cuma 10:49 - Güncelleme:
LeBron James için veda sezonu mu? Lakers'tan çarpıcı plan
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ESPN'den Brian Windhorst'ün açıklamalarına göre Los Angeles Lakers, yıldız oyuncu LeBron James'in takımda geçireceği son sezona hazırlanıyor olabilir.

Windhorst, bu durumu "Lakers, bu sezonun LeBron için son sezonu olacağını varsayarak plan yapıyor gibi görünüyor" ifadeleriyle dile getirdi.

LeBron'un yaz dönemini memleketi Ohio'da geçirmesi, Cleveland Cavaliers'a geri dönüş ihtimallerini gündeme getirdi. Ancak mevcut şartlar göz önüne alındığında bu senaryo oldukça düşük ihtimalli.

James'in Lakers'tan bir "buyout" (sözleşme feshi) yoluyla ayrılması hâlinde Cavaliers'ın maaş sınırları nedeniyle onu kadrosuna katması teknik olarak mümkün değil.

Windhorst, "LeBron sözleşmesindeki oyuncu opsiyonunu kullandığı anda ve Cavaliers ikinci maaş eşiğine (second apron) ulaştığında bu ihtimal büyük ölçüde kapandı," dedi.

LeBron James, 2018 yılında Cleveland'dan ayrılarak Lakers'a katılmış ve bu süreçte takımıyla bir NBA şampiyonluğu kazanmıştı.

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