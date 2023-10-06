LeBron James: İlk hazırlık maçında yokum

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, Lakers'ın altı hazırlık maçından bazılarında yer almayacağını söyledi.

Cumartesi günü Golden State Warriors'a karşı oynanacak deplasman maçında yer almayacağını net bir şekilde belirten James, ESPN'den Dave McMenamin'a şunları söyledi:

"Altı hazırlık maçı var, umarım en azından yarısında oynayabilirim. Ama göreceğiz. Sanırım her geçen maç bunu belirleyen unsur olacak. Cumartesi günkü Bay'deki maçta olmayacağım, o kesin. Ama sonrasına bakacağız."

Cumartesi günkü Warriors maçı Lakers'ın deplasmandaki tek hazırlık maçı olmasına rağmen, iki taraf 13 Ekim'de Los Angeles'ta tekrar karşı karşıya gelecek.