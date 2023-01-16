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Spor

LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar'ın rekoruna koşuyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, dün gece Philadelphia 76ers'a karşı 35 sayı atarak NBA tarihinde 38 bin sayı barajını aşan ikinci oyuncu oldu.

AA16 Ocak 2023 Pazartesi 14:33 - Güncelleme:
LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar'ın rekoruna koşuyor
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NBA kariyerinde şu ana kadar 38 bin 24 sayıya sahip LeBron James'in, Kareem Abdul-Jabbar'ı geçerek NBA'in tüm zamanların en skorer ismi olmasına sadece 364 sayı kaldı.

NBA'de Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers'ı konuk ettiği maçta rakibine 113-112'lik skorla yenildi.

Lakers'ta karşılaşmayı 35 sayıyla tamamlayan LeBron James, NBA tarihine geçerek Kareem Abdul-Jabbar'ın ardından 38 bin sayı barajını aşan ikinci oyuncu oldu.

NBA kariyerini 1989 yılında tamamlayan Kareem Abdul-Jabbar, NBA'de kaydettiği 38 bin 387 sayı ile hala tarihin en fazla sayı atan oyuncu konumunda bulunuyor.

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