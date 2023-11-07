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Spor

LeBron James: Miami'ye gitme sebebim şampiyonluk kazanmaktı

NBA'in efsane isimlerinden Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, 2010 yazında Cleveland'dan ayrılıp Miami Heat'e katılması hakkında konuştu. Yıldız basketbolcu bu kararın tek sebebinin şampiyonluk yaşamak olduğunu belirtti.

7 Kasım 2023 Salı 13:08 - Güncelleme:
LeBron James: Miami'ye gitme sebebim şampiyonluk kazanmaktı
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Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, 2010 yılında Miami Heat'e katılma kararının "Cleveland'da kazanamaması" nedeniyle olduğunu söyledi.

James, 13 yıl önce Heat'e katılarak NBA tarihinin en tartışmalı kararlarından birine imza atmış ve NBA'in seyrini sonsuza dek değiştirmişti.

LeBron bu hamlenin ardındaki motivasyonunu ise şu şekilde açıkladı:

"Heat'e tek bir nedenden dolayı katılmıştım: şampiyonluk kazanmak için. Tek amacım buydu. Dwyane Wade ve Chris Bosh'la aynı takımda bu sebeple oynamıştım. Çünkü bunu Cleveland'da başaramayacağımı düşünüyordum.

O dönemde serbest oyuncu olduğumda, sadece kariyerim için değil, kendim için en iyi olduğunu düşündüğüm şeyi yapmıştım. 25 yaşındaydım. Şimdi ise öğrendiklerimi başkalarına aşılama fırsatı buluyorum."

James, Miami'de geçirdiği dört yıl boyunca 26,9 sayı, 7,6 ribaund ve 6,7 asist ortalamaları yakalamış ve iki kez lig MVP'si olurken ve iki kez de kazandığı şampiyonlukta Finaller MVP'si seçilmişti.

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