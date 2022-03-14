LeBron James NBA tarihinde bir ilki başardı

14 Mart 2022 Pazartesi 10:31 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 10:31

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) play-off'lara kalmayı garantileyen tek takım konumundaki Phoenix Suns, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 140-111 mağlup etti.

Batı Konferansı temsilcilerinin karşılaşmasında, lider Phoenix Suns, play-in'e kalma mücadelesi veren Lakers'ı 29 sayı farkla yenerek sezonun 54. galibiyetine ulaştı.

Bu sezon sadece 14 maç kaybeden Suns'ta Devin Booker 30 sayı ve 10 asist, Deandre Ayton 23 sayı ve 16 ribaunt, Mikal Bridges 18 sayı ve 6 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 38. yenilgisini alan Lakers'ta all-star LeBron James, 31 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle maçın en skorer oyuncusu olmasının yanı sıra önemli bir rekora imza attı. 37 yaşındaki oyuncu, bu maçtaki performansıyla NBA'de 30 bin sayı, 10 bin ribaunt ve 10 bin asist barajını geçen ilk oyuncu olarak adını lig tarihine yazdırdı.