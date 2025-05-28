LeBron James opsiyonunu kullanmayı planlıyor

ESPN'den Shams Charania'nın "The Pat McAfee Show" programında duyurduğu bilgiye göre James, Lakers yönetimiyle takımın kadrosunun güçlendirilmesi konusunda görüşmeler yapmayı da istiyor. Oyuncunun opsiyonu kabul etmek için son tarihi 29 Haziran.

Şubat ayında Lakers, Dallas Mavericks yıldızı Luka Doncic için Anthony Davis'in de dahil olduğu büyük bir takas gerçekleştirmişti. Doncic'in kadroya katılmasıyla Lakers 18 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. Ancak, Charlotte Hornets pivotu Mark Williams için yapılan takasın iptal edilmesiyle pota altında büyük bir boşluk oluştu.

Kulüp başkanı ve genel menajer Rob Pelinka, sezonun sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, serbest oyuncu döneminde bir pivot transferinin öncelikli hedef olacağını ifade etti.

Normal sezonu 50 galibiyet ve 32 mağlubiyetle tamamlayan Lakers, playoffların ilk turunda Minnesota Timberwolves'a elendi. LeBron James'in son maçta 2. derece MCL burkulması yaşadığı bildirildi.

40 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon 70 maçta 24.4 sayı, 8.2 asist, 7.8 ribaund ve 1 top çalma ortalamaları yakalayarak All-NBA ikinci takımına seçildi.

James, gelecek sezon da forma giymesi halinde NBA tarihinde en fazla sezon oynayan oyuncu rekorunu 23 sezonla eline geçirecek.