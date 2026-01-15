İSTANBUL 12°C / 8°C
  LeBron James, Rich Paul'un açıklamalarına cevap verdi
Spor

LeBron James, Rich Paul'un açıklamalarına cevap verdi

Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, Atlanta Hawks maçının ardından Rich Paul'un kendisi hakkında söylediği sözlere cevap verdi.

15 Ocak 2026 Perşembe 15:45
LeBron James, Rich Paul'un açıklamalarına cevap verdi
LeBron James, menajeri Rich Paul'ün Los Angeles Lakers'ın Austin Reaves'i Memphis Grizzlies yıldızı Jaren Jackson Jr. karşılığında takas etmesi gerektiği yönündeki açıklamalarının ardından konuyla arasına mesafe koydu.

James, Atlanta Hawks karşısında alınan galibiyetin ardından ESPN'den Dave McMenamin'e yaptığı açıklamada, Rich Paul'ün görüşlerinin kendi düşüncelerini yansıtmadığını vurguladı.

"Bence artık hepiniz şunu biliyorsunuzdur: Rich kendi başına bir insan ve Rich'in söyledikleri benim ne hissettiğimin ya da düşündüğümün birebir yansıması değildir," diyen James, sözlerine şöyle devam etti:

"Umarım insanlar bunu anlıyordur. Eğer bunu anlayacak sağduyuya sahip değillerse, onlara ne söyleyebilirim bilmiyorum."

Rich Paul, söz konusu takas senaryosunu Max Kellerman ile birlikte sunduğu "Game Over with Max Kellerman and Rich Paul" adlı podcast programının son bölümünde gündeme getirmişti.

Paul, Lakers'ın Reaves'i, bazı süresi dolan kontratları ve 2031 ya da 2032 yılına ait bir birinci tur draft hakkını Memphis'e göndererek Jaren Jackson Jr. ve GG Jackson'ı kadrosuna katmasını önermişti.

Austin Reaves'in, 2026-27 sezonu için geçerli olan 14,9 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddetmesi bekleniyor. Reaves, bu yaz beş yıl ve 241 milyon dolar değerinde maksimum kontrat uzatma hakkına da sahip olacak.

"Eğer geleceği Luka (Doncic) etrafında inşa ediyorsanız — ki şu an yaptıkları şey bu — bir savunma belkemiğine ihtiyacınız var," diyen Paul, "Jaren ise bir yeniden yapılanmanın parçası olmak istemiyor," ifadelerini kullandı.

Paul ayrıca şu değerlendirmeyi yaptı:

"Takımınız için en iyisini yaparken, Austin için de en iyisini yapabileceğiniz bir senaryo var. Çünkü Austin parasını hak ediyor. Eğer tüm parayı sadece arka alana yatırırsanız, takımın geri kalanını doldurma konusunda esnekliğiniz ciddi şekilde kısıtlanır."

Kaynaklara göre, Reaves'in menajerlerinden biri Salı günkü maçın devre arasında Rich Paul'e yaklaşarak, podcast'te yapılan bu yorumlar hakkında yaklaşık beş dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.

LeBron James ise Reaves ile arasındaki ilişkinin değişmediğini özellikle vurguladı.

"AR benim onun hakkında ne hissettiğimi biliyor," diyen James, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapmanız gereken tek şey kulübede bize bakmak. Ben ve AR her gün konuşuyoruz. O yüzden AR, ya da onun çevresi, Rich üzerinden çıkan bu sözlerin benden geldiğini düşünmesin istiyorum."

James ayrıca, "Rich'in kendi bakış açısı var, benim de var. İkimiz de yetişkin insanlarız. Yetişkin insanların istedikleri şeyi söyleyebileceğini ve bunun başka birine mal edilmemesi gerektiğini herkesin anlaması lazım," ifadelerini kullandı.

