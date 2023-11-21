LeBron James: Sınırlarımı zorlamaya çalışıyorum

Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James "zamana karşı" yarıştığını söyledi.

Aralık ayının sonunda 39 yaşına girecek olan James, neden hala oynadığını kendisine sürekli olarak hatırlattığını belirtti:

"Sınırlarımı zorlamaya uğraşıyorum. Bu işi ne kadar götürebileceğimi görmeye çalışıyorum. Bilmiyorum, zamana karşı yarışıyorum diyebilirim."

James, Houston Rockets forveti Dillon Brooks gibi oyuncularla rekabet etmekten keyif aldığını belirterek, "Bu genç adamlar beni dinç tutuyor. Yani buna ihtiyacım var." ifadelerini sözlerine ekledi.

LeBron bu sezon 13 maçta 26.4 sayı, 8.2 ribaund ve 6.5 asist ortalamaları yakalıyor.