13 Şubat 2026 Cuma
  LeBron James şov yaptı, Los Angeles Lakers kazandı
Spor

LeBron James şov yaptı, Los Angeles Lakers kazandı

Los Angeles Lakers, NBA'de sahasında Dallas Mavericks'i konuk ettiği maçta Dallas Mavericks'i 124-104 mağlup etti. Ev sahibi ekipte LeBron James, 28 sayı, 12 asist ve 10 ribauntla takımına katkıda bulundu.

13 Şubat 2026 Cuma 11:25
LeBron James şov yaptı, Los Angeles Lakers kazandı
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, sahasında Dallas Mavericks'i 124-104 mağlup etti.

Crypto.com Arena'daki karşılaşmada, Lakers'ın yıldızı LeBron James, 28 sayı, 12 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaptı. 41 yaşındaki LeBron James, NBA tarihinde triple-double yapan en yaşlı oyuncu oldu. Rui Hachimura 21, Austin Reaves 18 ve Jaxson Hayes ise 16 sayıyla oynadı.

Mavericks'de Naji Marshall ve Max Christie, 19'ar sayı kaydederken Brandon Williams, 17 sayıyla maçı tamamladı.

BLAZERS, DEPLASMANDA KAZANDI

Delta Center'daki karşılaşmada Portland Trail Blazers, deplasmanda Utah Jazz'ı 135-119 yendi.

Blazers'da Donovan Clingan, 23 sayı ve 18 ribauntla "double-double" yaparken Jrue Holiday, 31 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Utah Jazz'da Brice Sensabaugh 28 sayı atarken Ace Bailey, Kyle Filipowski ve Isaiah Collier ise 15'şer sayıyla oynadı.

