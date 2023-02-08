LeBron James tarihi rekoru kırdı, Kerim Abdülcabbar'a sarıldı

Batı Konferansı'nda play-in mücadelesi veren ekipler Lakers ile Thunder arasındaki maçı izleyenler, NBA tarihi açısından önemli bir ana tanıklık etti.

Maçı 38 sayı, 7 ribaunt, 3 top çalmayla tamamlayan Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, normal sezon kariyerindeki toplam sayısını 38 bin 390'a çıkardı. 38 yaşındaki James böylece 38 bin 387 sayıyla Abdülcabbar'a ait rekorun yeni sahibi oldu. Seyirciler arasında yer alan 75 yaşındaki Abdülcabbar, rekor sonrası James'e sarıldı.

Ev sahibi Lakers'ta Russell Westbrook'un 27 sayı, 8 asistlik performansı da mağlubiyeti önleyemedi.

Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander 30 sayı, 8 asist, Jalen Williams 25 sayı, 7 ribaunt, 6 top çalma ve Josh Giddey 20 sayı, 6 asist, 5 ribauntla oynadı.