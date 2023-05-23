LeBron James'den emeklilik sinyali

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in takımdaki geleceğinden emin olmadığı ve emekliliği düşündüğü bildirildi.

Bleacher Report'tan Chris Haynes, LeBron'un 2023-24 sezonu Ekim ayında başladığında takımla beraber olup olmayacağından emin olmadığını ve emekli olmayı düşündüğünü söyledi.

Lakers'ın Batı Konferansı finallerinde Denver Nuggets tarafından süpürülmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, James geleceği ile ilgili düşüncelerini şu ifadelerle dile getirdi:

"Şahsen, basketbolda geleceğim üzerine düşünecek çok şeyim var. Çünkü kariyerimin bu noktasında artık şampiyonluk kazanmak dışında başka bir amaç için oynamıyorum."

Yaz döneminde düşünce sürecinin neler üzerine olacağı sorulduğunda ise James, bunun NBA'den ayrılma konusu üzerine olacağını belirtti.

Lakers yıldızı, 113-111'lik mağlubiyetle biten serinin son maçında neredeyse hiç dinlenmeden oynamış ve 40 sayı kaydetmişti.

Lakers'ın gelecek sezon için kontratlı olan sadece altı oyuncusu bulunuyor: James, Anthony Davis, Malik Beasley, Mo Bamba ve 20 yaşındaki Max Christie. Ekip, Beasley'nin 16,5 milyon dolarlık takım opsiyonunu reddederek yaz aylarında daha fazla maaş boşluğu yaratabilir.

James, ligdeki 20. sezonunu 16 playoff maçında 24.5 sayı, 9.9 ribaund, 6.5 asist, 1.1 blok ve 1.1 top çalma ortalamaları ile tamamlamış oldu. 2024-25 sezonu için bir oyuncu opsiyonu da dahil olmak üzere, kontratında iki yıl ve 97.1 milyon doları kalmış bulunuyor.