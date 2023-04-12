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Spor

Lebron James'in 30 sayı attığı maçta Lakers, Play-Off biletini kaptı

NBA'de Play-Off'a kalabilmek için Play-In oynayan Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves'u 108-102 mağlup ederek Play-Off'a kalmayı başardı ve Memphis Grizzlies ile eşleşti.

12 Nisan 2023 Çarşamba 11:01 - Güncelleme:
Lebron James'in 30 sayı attığı maçta Lakers, Play-Off biletini kaptı
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Lakers, NBA play-off'larına katılabilmek için Play-In mücadelesinde Minnesota Timberwolves ile karşı karşıya geldi.

Lakers'da en skorer isim 30 sayı 10 ribaund ve 6 asist ile Lebron James oldu. Anthony Davis ise 24 sayı 15 ribaund ve 4 asist yaparak onu takip etti.

Maçı serbest atışlarla uzatmalara götüren Timberwolves'ta Rudy Gober ve Jaden McDaniels'a yokluğunda, Karl-Anthony Towns 24 sayı atıp 11 ribaund ve 5 asist yaptı. Mike Conley ise 23 sayı 4 ribaund ve 4 asist yaparak takımını oyunda tuttu.

Sahadan 108-102 galip ayrılan Lakers, bu galibiyetle birlikte Batı Konferansı'nın yedinci sırasında yer alarak Play-off biletini kaptı.

RAKİP GRİZZLİES

Batı Konferansını 7. sırada tamamlayan Los Angeles Lakers, Play-Off'larda 16 Nisan Pazar günü Memphis Grizzlies ile karşı karşıya gelecek.

Çeyrek skorları:

İlk çeyrek: 22-28

İkinci çeyrek: 39-60

Üçüncü çeyrek: 79-86

Dördüncü çeyrek: 98-98

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