LeBron James'in 37 sayı attığı maçta Lakers, Utah'ı 135-133 mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) uzatmaya giden maçta Los Angeles Lakers, deplasmanda Utah Jazz'ı 135-133 mağlup etti.

NBA'e 13 maçla devam edildi. Play-off'a kalma mücadelesi veren Lakers, uzatmanın bitimine 27 saniye kala all-star yıldızı LeBron James'in basketiyle rakibini yenerek bu sezon 41. galibiyetini elde etti.

Altıncı sırada bulunan Los Angeles Clippers ile galibiyet ve mağlubiyet sayılarını eşitleyen Lakers'ta, LeBron James 37 sayı, 5 ribaunt, 6 asistle galibiyetin mimarı oldu. Anthony Davis, 21 sayı, 14 ribauntla "double double" yaparken, Austin Reaves 28, Dennis Schröder 18, Rui Hachimura 17 sayı kaydetti.

Jazz'da Talen Horton-Tucker ve Kelly Olynyk, 23'er sayıyla takımlarının en skorer isimleri oldu.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 128-140

Orlando Magic-Cleveland Cavaliers: 113-117

Charlotte Hornets-Toronto Raptors: 100-120

Detroit Pistons-Miami Heat: 105-118

Brooklyn Nets-Minnesota Timberwolves: 102-107

Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 105-123

Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 103-101

New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 103-121

Houston Rockets-Denver Nuggets: 124-103

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 119-109

Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 133-135 (uzatmada)

Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder: 136-125

Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 115-94