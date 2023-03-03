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Spor

Lebron James'in dönüş tarihi belli oldu

NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers forması giyen Amerikalı basketbolcu Lebron James sakatlığı nedeniyle bir süredir parkelerden uzaktı. Yıldız basketbolcunun durumunun 3 hafta sonra yeniden değerlendirmeye alınacağı öğrenildi.

AA3 Mart 2023 Cuma 12:37 - Güncelleme:
Lebron James'in dönüş tarihi belli oldu
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers'ta forma giyen all-star oyuncu LeBron James, sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 3 hafta daha uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, detaylı sağlık kontrolünden geçirilen 38 yaşındaki oyuncunun sağ tendonunda sorun tespit edildiği ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Sakatlığı nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen James, üç hafta sonra yeniden değerlendirmeye alınacak ve iyileşme sürecine göre sahalara dönüş tarihi netleşecek.

NBA'de tüm zamanların en skorer oyuncusu konumundaki 38 yaşındaki James, bu sezon 29.5 sayı, 8.4 ribaunt ve 6.9 asist ortalamasıyla mücadele ediyor.

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