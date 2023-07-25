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Spor

LeBron James'in oğlu Bronny James kalp krizi geçirdi

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny James'in, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde antrenman sırasında kalp krizi geçirdiği bildirildi.

25 Temmuz 2023 Salı 18:07 - Güncelleme:
LeBron James'in oğlu Bronny James kalp krizi geçirdi
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LeBron James'in, TMZ Sports'a yaptığı açıklamayla, USC Trojans ekibiyle ilk sezonuna hazırlanan oğlunun yaşadığı talihsiz olayı doğruladığı belirtildi.

James ailesinin sözcüsü, Bronny'nin durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bronny James antrenman yaparken kalp krizi geçirdi. Sağlık personeli Bronny'yi tedavi edip hastaneye götürmeyi başardı. Şu anda durumu stabil ve artık yoğun bakımda değil. James ailesi için saygı ve mahremiyet talep ediyoruz ve daha fazla bilgi edindiğimizde medyaya güncelleme yapacağız.

LeBron ve (eşi) Savannah, sporcularının güvenliğine yönelik çalışmaları ve adanmışlıkları için USC'nin tıp ve atletizm ekibine en kalpten teşekkürlerini ve takdirlerini iletiyor."

Bronny'nin, USC'nin antrenman yaptığı Galen Center'dan sabah 9:26'da yapılan bir acil durum telefonunun ardından hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

18 yaşındaki Bronny'nin önümüzdeki sene NBA Draftı'na katılacağını duyurması bekleniyor.

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