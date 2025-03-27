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Spor

LeBron James'in son saniye basketiyle Lakers galip

NBA'de Los Angeles Lakers, deplasmanda oynadığı Indiana Pacers'ı LeBron James'in son saniye basketiyle 120-119 yendi.

IHA27 Mart 2025 Perşembe 11:59 - Güncelleme:
LeBron James'in son saniye basketiyle Lakers galip
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NBA'de normal sezon 6 karşılaşmayla devam etti. Los Angeles Lakers, Gainbridge Fieldhouse'da karşılaştığı Indiana Pacers'ı LeBron James'in son saniye basketiyle 120-119'luk skorla mağlup etti ve 44. galibiyetini elde etti. Lakers'ta Luka Doncic 34 sayı, 7 ribaund, 7 asist, Austin Reaves 14 sayı, 5 asist ve LeBron James de 13 sayı, 13 ribaund ile double-double yaptı. Bu sezon 30. mağlubiyetini alan Indiana'da Bennedict Mathurin 23 sayı, Andrew Nembhard, Myles Turner ve Tyrese Haliburton da 16'şar sayıyla oynadı.

NİKOLA JOKİC'TEN, MİLWAUKEE KARŞISINDA TRİPLE DOUBLE

Denver Nuggets evinde karşılaştığı Milwaukee Bucks'ı 127-117'lik skorla yendi. Ligde 46. galibiyetini kazanan Denver'da Nikola Jokic 39 sayı, 10 ribaund ve 10 asistle triple-double yaparken, Michael Porter Jr. 23 sayı ve Christian Braun da 19 sayıyla müsabakayı tamamladı. Bu sezonki 32. yenilgisini alan Milwaukee'de ise Brook Lopez 26 sayı, Ryan Rollins 17 sayı ve Gary Trent Jr. da 16 sayıyla katkı verdi.

ADEM BONA'DAN 6 SAYI, 6 RİBAUND

Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da karşı karşıya geldiği Washington Wizards'a 119-114'lük skorla kaybetti. Üstü üste 6, toplamda 50. yenilgisini alan Philadelphia'da milli oyuncu Adem Bona 6 sayı, 6 ribaund, 3 asist ve 3 blokla oynarken, Quentin Grimes de 22 sayıyla mücadele etti. Ligdeki 16. galibiyetini elde eden Alexandre Dam Sarr 24 sayıyla takımını sırtladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Philadelphia 76ers: 114 - Washington Wizards: 119

Indiana Pacers: 119 - Los Angeles Lakers: 120

Brooklyn Nets: 86 - Toronto Raptors: 116

New York Knicks: 113 - Los Angeles Clippers: 126

Denver Nuggets: 127 - Milwaukee Bucks: 117

Phoenix Suns: 102 - Boston Celtics: 132

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