LeBron James'in tarih yazdığı maçta Los Angeles Lakers fark yedi

NBA'de Los Angeles takımlarının karşılaşmasında Clippers konuk olduğu Lakers'ı 133-115'lik skorla mağlup etti.



Clippers'ta Paul George 27 sayı, 9 ribaund ve 4 asist, Kahwi Leonard ise 24 sayı, 9 ribaund ve 3 asistle galibiyete katkıda bulundu.

Lakers'ta 46 sayı, 8 ribaund ve 7 asistle gecenin en skorer ismi olan LeBron James, mağlubiyete engel olamadı. James bu performansıyla, NBA'de yer alan 30 takıma da 40 ve üzeri sayı atma başarısı gösterdi.

Bu sonucun ardından Clippers 26. galibiyetine ulaşırken, Lakers ise 26. yenilgisini aldı.