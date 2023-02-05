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Spor

LeBron James'in tarihi rekoru kırmasına 36 sayı kaldı

LeBron James'in, 38 bin 387 sayıyla Kerim Abdülcabbar'a ait 'normal sezonun en skorer NBA oyuncusu' rekorunu kırmasına 36 sayı kaldı.

5 Şubat 2023 Pazar 10:21 - Güncelleme:
LeBron James'in tarihi rekoru kırmasına 36 sayı kaldı
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı'nda play-in mücadelesi veren ekipler New Orleans Pelicans ile Los Angeles Lakers arasındaki maçın galibi, 131-126'lik skorla ev sahibi Pelicans oldu.

10 maç sonra kazanan Pelicans'ta Brandon Ingram 35 sayı, 5 ribaunt, C.J. McCollum 23 sayı, 7 asist ve Trey Murphy 21 sayı, 5 ribauntla oynadı.

Lakers cephesinde Anthony Davis 34 sayı, 14 ribaunt ve LeBron James 27 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle mücadele etti.

James'in, 38 bin 387 sayıyla Kerim Abdülcabbar'a ait normal sezonun en skorer NBA oyuncusu rekorunu kırmasına 36 sayı kaldı.

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