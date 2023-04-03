LeBron James'in triple-double yaptığı maçta Lakers, Houston'u 134-109 mağlup etti

NBA'de Los Angeles Lakers, deplasmanda karşılaştığı Houston Rockets'ı 134-109'luk skorla mağlup etti. Lakers'ta LeBron James, 18 sayı, 11 asist ve 10 ribaundla triple-double yaparken, Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün ise 18 sayı, 15 asistle oynadı.
NBA'de normal sezon 13 maçla devam etti. Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Los Angeles Lakers, konuk olduğu konferans sonuncusu Houston Rockets'ı 134-109 yenerek galibiyet sayısını 40'a yükseltti ve play-off şansını sürdürdü. Üst üste 3. maçında da sahadan galibiyetle ayrılan Lakers'ta 18 sayı, 11 asist ve 10 ribaundla oynayan LeBron James, 107. triple-double'ını yaptı ve NBA tarihinde en çok triple-double yapan oyuncular listesinde 4. sırada bulunan Jason Kidd'i yakaladı. Konuk ekipte Antony Davis 40 sayı, 9 ribaund, Rui Hachimura da 20 sayı, 12 ribaundla katkı verdi. Bu sezonki 60. yenilgisini yaşayan Houston'da ise Jalen Green'in 24, Kevin Porter Jr.'ın da 20 sayısı yeterli olmadı. Ev sahibinde 38 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün ise 18 sayı, 15 ribaund ve 5 asistle karşılaşmayı tamamladı.
NBA'de gecenin toplu sonuçları şu şekilde:
Charlotte Hornets: 108 - Toronto Raptors: 128
Brooklyn Nets: 111 - Utah Jazz: 110
Chicago Bulls: 128 - Memphis Grizzlies: 107
Minnesota Timberwolves: 105 - Portland Trail Blazers: 107
Atlanta Hawks: 132 - Dallas Mavericks: 130
New York Knicks: 118 - Washington Wizards: 109
Orlando Magic: 128 - Detroit Pistons: 102
Sacramento Kings: 134 - San Antonio Spurs: 142
Houston Rockets: 109 - Los Angeles Lakers: 134
Oklahoma City Thunder: 118 - Phoenix Suns: 128
Cleveland Cavaliers: 115 - Indiana Pacers: 105
Milwaukee Bucks: 117 - Philadelphia 76ers: 104
Denver Nuggets: 112 - Golden State Warriors: 110