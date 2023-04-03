LeBron James'in triple-double yaptığı maçta Lakers, Houston'u 134-109 mağlup etti

NBA'de Los Angeles Lakers, deplasmanda karşılaştığı Houston Rockets'ı 134-109'luk skorla mağlup etti. Lakers'ta LeBron James, 18 sayı, 11 asist ve 10 ribaundla triple-double yaparken, Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün ise 18 sayı, 15 asistle oynadı.

NBA'de normal sezon 13 maçla devam etti. Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Los Angeles Lakers, konuk olduğu konferans sonuncusu Houston Rockets'ı 134-109 yenerek galibiyet sayısını 40'a yükseltti ve play-off şansını sürdürdü. Üst üste 3. maçında da sahadan galibiyetle ayrılan Lakers'ta 18 sayı, 11 asist ve 10 ribaundla oynayan LeBron James, 107. triple-double'ını yaptı ve NBA tarihinde en çok triple-double yapan oyuncular listesinde 4. sırada bulunan Jason Kidd'i yakaladı. Konuk ekipte Antony Davis 40 sayı, 9 ribaund, Rui Hachimura da 20 sayı, 12 ribaundla katkı verdi. Bu sezonki 60. yenilgisini yaşayan Houston'da ise Jalen Green'in 24, Kevin Porter Jr.'ın da 20 sayısı yeterli olmadı. Ev sahibinde 38 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün ise 18 sayı, 15 ribaund ve 5 asistle karşılaşmayı tamamladı.

NBA'de gecenin toplu sonuçları şu şekilde:

Charlotte Hornets: 108 - Toronto Raptors: 128

Brooklyn Nets: 111 - Utah Jazz: 110

Chicago Bulls: 128 - Memphis Grizzlies: 107

Minnesota Timberwolves: 105 - Portland Trail Blazers: 107

Atlanta Hawks: 132 - Dallas Mavericks: 130

New York Knicks: 118 - Washington Wizards: 109

Orlando Magic: 128 - Detroit Pistons: 102

Sacramento Kings: 134 - San Antonio Spurs: 142

Houston Rockets: 109 - Los Angeles Lakers: 134

Oklahoma City Thunder: 118 - Phoenix Suns: 128

Cleveland Cavaliers: 115 - Indiana Pacers: 105

Milwaukee Bucks: 117 - Philadelphia 76ers: 104

Denver Nuggets: 112 - Golden State Warriors: 110