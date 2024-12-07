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Spor

LeBron James'in ''triple-double''ı galibiyete yetmedi

NBA'de 7 maç oynandı. LeBron James'in 'triple-double' yaptığı maçta Los Angeles Lakers, deplasmanda Atlanta Hawks'a uzatmalarda 134-132'lik skorla mağlup oldu. İşte tüm sonuçlar...

AA7 Aralık 2024 Cumartesi 11:26 - Güncelleme:
LeBron James'in ''triple-double''ı galibiyete yetmedi
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta Atlanta Hawks'a uzatmada 134-132 yenildi.

NBA'de 7 maç oynandı. Lakers, deplasmanda Hawks'a 2 sayı farkla mağlup oldu.

Lakers'ta LeBron James, 39 sayı, 10 ribaunt ve 11 asistle "triple-double" yaparken, Anthony Davis ise 38 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle oynadı.

Atlanta Hawks'ta Trae Young 31 sayı ve 20 asist ile "double-double" yaparken, De Andre Hunter ise galibiyete 26 sayıyla katkı verdi.

Hawks, üst üste 6. galibiyetini elde etti.

CELTİCS'TE TATUM'DAN 34 SAYI

Boston Celtics, konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 111-105 yenerek son 11 maçta 10. galibiyetini elde etti.

Celtics'te Jayson Tatum, 34 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaparken, Jaylen Brown ise 25 sayı kaydetti.

Bucks'ta Damian Lillard'ın 31 sayısı, Giannis Antetokounmpo'nun da 30 sayı ve 11 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Sonuçlar:

Philadelphia 76ers-Orlando Magic: 102-94

Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers: 134-132 (uzatmalarda)

Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 111-105

Chicago Bulls-Indiana Pacers: 123-132

San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 113-140

Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 90-107

Portland Trail Blazers-Utah Jazz: 99-141

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