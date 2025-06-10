LeBron James'ten eleştirilere cevap: NBA tarihinin en skorer oyuncusuyum

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, Mind the Game adlı podcast'in son bölümünde oyun tarzına yönelik eleştirilere rekor kıran skor performansıyla yanıt verdi.

Takım arkadaşı Luka Doncic ile beraber Steve Nash'in moderatörlüğünde gerçekleşen yayında konuşan 40 yaşındaki süperstar, sıkça dile getirilen "ofansif beceri repertuarı zayıf" eleştirisine sert çıktı.

"Burada 50 milyar sayıyla oturuyorum — NBA tarihinin en skorer oyuncusuyum. Repertuar yok mu? Bu zaten her şeyi açıklıyor."

James, 4 Mart'ta New Orleans karşısında alınan galibiyetle birlikte normal sezon ve playofflar dahil toplamda 50 bin sayı barajını aşarak NBA'in en çok sayı atan oyuncusu unvanını pekiştirmişti.

Bu açıklama, eski oyuncuların modern basketbola yönelik eleştirilerinin ele alındığı daha geniş kapsamlı bir tartışma sırasında geldi. Özellikle fiziksel oyun ve bireysel yetenek gelişimi konularında geçmiş jenerasyonun bugünkü basketbolu küçümseyen yaklaşımını eleştiren James, "O jenerasyonun bugünkü oyunu bu kadar küçümsemesi, insanı dönüp eski maçlara bakmaya itiyor — ve çocukken duyduğun o hayranlığı bile yeniden hissettirmiyor," ifadelerini kullandı.

James, özellikle son yıllarda NBA efsanelerinin günümüz oyuncularına yönelik eleştirilerine karşı çıkmayı sürdürüyor. Nisan ayında yaptığı başka bir açıklamada da, günümüz oyuncularının yeteneklerinin küçümsenmesini açıkça eleştirmişti.

James, bu açıklamaları 2024 yazında Lakers ile 2 yıl ve 104 milyon dolarlık, oyuncu opsiyonu ve takas veto hakkı içeren yeni sözleşme imzalamasının ardından geldi.

2024-25 sezonunda 24.4 sayı, 7.8 ribaund ve 8.2 asist ortalamalarıyla oynayan James, %51.3 saha isabetiyle dikkat çekti. Beş triple-double performansı sergileyen yıldız oyuncu, ayrıca Kareem Abdul-Jabbar'ı geride bırakarak NBA tarihinin en çok normal sezon dakikası oynayan oyuncusu oldu.

Playoff'larda ise Lakers'ın Minnesota Timberwolves karşısında ilk turda elenmesine rağmen James, beş maçta 25.4 sayı ve 9 ribaund ortalaması yakaladı. Ayrıca, 40 yaşında 40+ sayı atan en yaşlı oyuncu olarak tarihe geçti ve Dirk Nowitzki, Scottie Pippen ve Wilt Chamberlain gibi birçok efsaneyi geride bırakarak sıralamalarda yükseldi.