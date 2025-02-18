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Spor

LeBron James'ten emeklilik açıklaması

NBA ekibi Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, Luka Doncic'in takıma katılmasının emeklilik kararını etkileyip etkilemediğini söyledi.

HABER MERKEZİ18 Şubat 2025 Salı 13:54 - Güncelleme:
LeBron James'ten emeklilik açıklaması
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Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, Luka Doncic'in Lakers'a katılmasının emeklilik kararını etkileyip etkilemeyeceği konusunu düşünmediğini söyledi.

James, Doncic'in Lakers kadrosuna katılmasının emeklilik kararını etkileyip etkilemeyeceğini düşünmediğini açıkladı.

"Bu konuda hiç düşünmedim," diyen James, "Ancak bu seviyede bir oyuncuyu, neslinin en iyilerinden birini kadromuza katmak beni heyecanlandırıyor. Neler yapabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum. Bence çok iyi olabiliriz ama bekleyip göreceğiz," dedi.

James, Doncic ile birlikte sahada yer almanın kendisine ekstra bir enerji verdiğini de sözlerine ekledi ve "Luka gibi bir oyuncunun oyun tarzı, vizyonu ve yetenekleri, bizim takımımıza farklı bir dinamik katacak. Şu an için uzun vadeli planlar yapmıyorum ama sezonun geri kalanında neler yapabileceğimizi görmek için heyecanlıyım," ifadelerini kullandı.

Lakers, Doncic'in takıma katıldığı ilk iki maçta Utah Jazz'e karşı 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

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