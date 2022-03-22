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Spor

LeBron James'ten eski takımına ''triple double''

Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, kariyerine başladığı Cavaliers'a karşı 38 sayı, 12 asist, 11 ribauntla 'triple double'a imza atarken, Lakers, Cavaliers'ı 131-120 mağlup etti.

22 Mart 2022 Salı 11:16 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 11:16
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı'ndaki play-in turnuvasına katılmaya çalışan Los Angeles Lakers, Cleveland Cavaliers deplasmanından 131-120 galip ayrıldı.

Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, kariyerine başladığı Cavaliers'a karşı 38 sayı, 12 asist, 11 ribauntla "triple double"a imza attı. Russell Westbrook 20 sayı, 11 asist ve D.J. Augustin 20 sayılık katkıda bulundu.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Cavaliers'ta 29 sayı, 17 asistle "double double" yapan Darius Garland ve 18 sayı, 9 ribaunt üreten Lauri Markkanen öne çıktı. Cedi Osman da 5 sayı kaydetti.

Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün ise takımının sahasında Washington Wizards'ı 115-97 yendiği maçta 7 sayı, 7 ribaunt, 3 asist, 2 blokla oynadı.

SONUÇLAR

NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Charlotte Hornets-New Orleans Pelicans: 106-103

Cleveland Cavaliers-Los Angeles Lakers: 120-131

Detroit Pistons-Portland Trail Blazers: 115-119

Brooklyn Nets- Utah Jazz: 114-106

Philadelphia 76ers-Miami Heat: 113-106

Houston Rockets-Washington Wizards: 115-97

Oklahoma City Thunder-Boston Celtics: 123-132

Chicago Bulls-Toronto Raptors: 113-99

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 110-108

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