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Spor

LeBron James'ten kötü haber!

Los Angeles Lakers'ın yıldız ismi LeBron James, Boston Celtics ile oynadıkları maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle 1-2 hafta sahalardan uzak kalacak.

HABER MERKEZİ10 Mart 2025 Pazartesi 14:25 - Güncelleme:
LeBron James'ten kötü haber!
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Los Angeles Lakers'ın yıldız ismi LeBron James, Boston Celtics karşısında oynanan maçta kasık sakatlığı yaşadı ve en az 1-2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde sakatlanan James, oyuna devam edemedi.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan James, sakatlığının 2018 yılında yaşadığı ciddi kasık sakatlığı kadar ağır olmadığını belirtti.

Bu sezon 25.0 sayı, 8.2 ribaund ve 8.5 asist ortalamalarıyla oynayan James, Luka Doncic ile uyumlu bir performans sergiliyordu. Lakers, Celtics yenilgisi öncesinde art arda sekiz maç kazanmıştı. Lakers, Brooklyn Nets karşılaşmasının ardından sekiz günlük süreçte üç back-to-back maç oynayacak. Batı Konferansı'nda ikinci sıradaki Denver Nuggets'ı yarım galibiyet farkla takip eden Lakers, bu süreçte kritik maçlara çıkacak.

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