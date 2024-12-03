LeBron James'ten özeleştiri: Şut ritmimi kaybettim

Los Angeles Lakers'ın, bu aralar şutunda sıkıntı çeken yıldız oyuncusu LeBron James'in bu sezon 82 maç oynama hedefini yeniden değerlendirdiği bildirildi.

James çaylak yılından bu yana en kötü şut performansını gösterirken, koç JJ Redick, deneyimli yıldızın bu sezon 82 maçın hepsinde oynama hedefinin sürdürülebilir olup olmadığından emin olmadığını söyledi.

Redick, geçtiğimiz gece Minnesota Timberwolves'a karşı alınan 109-80'lik yenilgide 4/16 şut isabetiyle 10 sayı kaydederek sezonun en düşük sayı performansını gösteren James'in bu hedefiyle ilgili, şu açıklamalarda bulundu:

"Bunu yapması kendisinin veya bizim işimize yarar mı bilmiyorum ama iyi hissediyorsa oynamalı. Fakat tabii ki bunu da elimizden geldiğince en iyi şekilde yönetmek isteriz."

James, Wolves'a karşı üçlük çizgisinin gerisinden denediği dört şutta da isabet bulamayarak, 3 sayı orucunu son dört maçında 0/19'a çıkarmış oldu. Bu, ESPN Research'e göre 26 Aralık 2003'ten 13 Ocak 2004'e kadar 24 üçlük kaçırdığı zamandan bu yana en kötü üçlük atış performansı.

Wolves karşılaşmasıyla normal sezon ve playofflarda toplamda 1.800'üncü kariyer maçına çıkan ve bu ayın ilerleyen günlerinde 40 yaşına girecek olan James, bu sezon her maçta forma giymeye devam etme hedefi konusunda ise bir taahhütte bulunmadı:

"Hedefim bu ama göreceğiz. Şu anda bu konuyu tartışmayacağım."

LeBron ayrıca, şu sıralar gösterdiği performansta kendisini sinirlendiren şeylerin ne olduğu sorulduğunda ise şunları söyledi: "Her şey. Ve ritim. Son birkaç, üç veya dört maçta ritmimi kaybettiğimi düşünüyorum."

Geride bıraktığımız gece %25 şut isabetiyle oynayan James, %45'in altında performans gösterdiği üst üste altıncı maçını oynamış oldu. ESPN Research'e göre Lakers yıldızı, en son böyle bir performansı çaylak yılı olan 2004'te göstermişti.