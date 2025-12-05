İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2025 Cuma / 15 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5302
  • EURO
    49,6636
  • ALTIN
    5776.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • LeBron'dan 1297 maç sonra bir ilk: Çift haneyi göremedi
Spor

LeBron'dan 1297 maç sonra bir ilk: Çift haneyi göremedi

Los Angeles Lakers'ın Toronto Raptors'ı son saniye üçlüğüyle 123-120 yendiği maçta LeBron James, 1297 karşılaşma sonra ilk kez çift haneli sayıya ulaşamadı.

AA5 Aralık 2025 Cuma 10:36 - Güncelleme:
LeBron'dan 1297 maç sonra bir ilk: Çift haneyi göremedi
ABONE OL

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, deplasmanda Toronto Raptors'ı Rui Hachimura'nın son saniyede attığı üçlükle 123-120 mağlup etti.

Lakers'da Austin Reaves 44 sayı ve 10 asistle "double-double" yaparken, Deandre Ayton 17, Jake LaRavia ise 14 sayıyla oynadı.

LeBron James, maçı kazandıran basketi atan Rui Hachimura'ya asisti yapan isim olurken, bin 297 maç sonra ilk defa bir karşılaşmada çift haneli sayıya ulaşamadı. LeBron, karşılaşmayı 8 sayı, 11 asist ve 6 ribauntla tamamladı.

Raptors'da Scottie Barnes, 23 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı. Brandon Ingram 20 ve Ja'Kobe Walter ise 17 sayı kaydetti.

ADEM BONA'LI PHİLADELPHİA, WARRİORS'I YENDİ

Milli basketbolcu Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers ise sahasında Golden State Warriors'ı 99-98 mağlup etti.

Xfinity Mobile Arena'da oynanan karşılaşmada 5 dakika 59 saniye süre alan Adem Bona, 2 sayı ve 2 ribaunt kaydetti. Tyrese Maxey 35 sayıyla maçın en skoreri olurken, Quentin Grimes ve Joel Embiid 12'şer sayı kaydetti.

Warriors'da Pat Spencer 16, Buddy Hield, De'Anthony Melton ve Moses Moody ise 14'er sayıyla oynadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.