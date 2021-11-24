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Spor

LeBron'suz Lakers'a New York Knicks darbesi

Los Angeles Lakers yıldız oyuncusu LeBron James'in cezası nedeniyle oynamadığı maçta, New York Knicks 106-100 mağlup oldu.

24 Kasım 2021 Çarşamba 10:43 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 10:43
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, seyircisi önünde oynadığı Los Angeles Lakers karşılaşmasını 106-100 kazandı.

Toplam 6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Knicks'te 20 sayı, 16 ribaunt, 5 asistle "double double" yapan Julius Randle ve 26 sayı kaydeden Evan Fournier öne çıktı.

Cezası nedeniyle yıldız oyuncusu LeBron James'ten yoksun sahaya çıkan Lakers'ta ise Russell Westbrook 31 sayı, 13 ribaunt, 10 asist, Anthony Davis 20 sayı, 6 ribauntla oynadı.

SONUÇLAR

NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi. Sonuçlar şöyle:

Detroit Pistons-Miami Heat: 92-100

New York Knicks-Los Angeles Lakers: 106-100

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 119-100

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 104-112 (uzatmada)

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