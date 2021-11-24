LeBron'suz Lakers'a New York Knicks darbesi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, seyircisi önünde oynadığı Los Angeles Lakers karşılaşmasını 106-100 kazandı.
Toplam 6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Knicks'te 20 sayı, 16 ribaunt, 5 asistle "double double" yapan Julius Randle ve 26 sayı kaydeden Evan Fournier öne çıktı.
Cezası nedeniyle yıldız oyuncusu LeBron James'ten yoksun sahaya çıkan Lakers'ta ise Russell Westbrook 31 sayı, 13 ribaunt, 10 asist, Anthony Davis 20 sayı, 6 ribauntla oynadı.
NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi. Sonuçlar şöyle:
Detroit Pistons-Miami Heat: 92-100
New York Knicks-Los Angeles Lakers: 106-100
Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 119-100
Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 104-112 (uzatmada)